Ведущая ICTV Оксана Соколова кардинально сменила имидж

Война перевернула все. Нет украинца, которого бы не тронули эти трудные во всех смыслах события. Так и сложилось в жизни руководительницы «Фактов недели» на ICTV Оксаны Соколовой. Ее внутренние переживания нашли отражение во внешних изменениях.

Вся многомиллионная аудитория знает ведущую как блондинку. Однако с недавних пор Оксана Соколова кардинально сменила свой имидж и стала шатенкой. Почти всю жизнь руководительница «Фактов недели» была блондинкой и достаточно радикальное изменение образа для нее — сложный шаг. По словам ведущей, он обусловлен войной и личными обстоятельствами.

Эти 4 месяца самые трудные в моей жизни. Не только, потому что война, наложились еще и внутренние родственные проблемы – болезнь родителей. Я стала гораздо взрослее внутри. Наверное, это изменение стиля – это внешнее проявление внутренних изменений, которые со мной происходят. Но я верю, что все испытания нам даются по нашей силе. Я верю, что я все это пройду, мы все это пройдем и обязательно победим! Еще будет легкость, игривость и точно еще будет блонд

– уверена Оксана Соколова.

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