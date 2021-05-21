Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / «Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал / 21.05.2021 12:31
21.05.2021 12:31
Поделиться

«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал


Команда итоговой программы «Факты недели. 100 минут» на ICTV презентовала новый YouTube-проект – «Оксиген». Это канал авторской журналистики, который будет помогать прорваться сквозь медийный шум и понять, что на самом деле движет событиями в мире и нашей жизни.

Команда «Фактов недели» уже 15 лет готовит один из самых ярких проектов украинского телевизионного пространства. После каждого эфира выпуски и сюжеты выкладываются в сети, где набирают сотни тысяч, а иногда и миллионы просмотров. Однако жизнь дарит столько интересного материала, все невозможно втиснуть даже в два часа эфира. Поэтому отдельный контент будет делаться для YouTube-канала “Оксиген. Команди Оксани Соколової».

Здесь мы будем рассказывать простым языком, как это умеем делать, о явлениях, которые меняют мир и нашу жизнь. Объяснять: как это понимать? что означает? к чему ведет? Мы будем разбирать феномены.

Показывать людей, которые нас поразили и которых не встретишь на улице. Мы будем исследовать скандалы, о которых все говорят. Заходить туда, где посторонним вход запрещен. И традиционно испытывать все на себе. Словом, это будет канал авторской журналистики. От крутых авторов, которые всегда находят неожиданные ракурсы событий, которым всегда есть что сказать. И чьи материалы – как глоток кислорода», – рассказывает руководитель проекта Оксана Соколова.

В первом видео на канале журналист Максим Крапивне исследует феномен всенародной любви к Олегу Винника. Пользователи узнают, почему его песни звучат отовсюду, а армия фанатов – одна из самых активных в украинском шоу-бизнесе. Чтобы докопаться до причин, авторы запустили собственный челлендж в соцсетях. Что из этого вышло? Все на “Оксигені”.

Посетить YouTube-канал можно по ссылке: https://youtu.be/FixaZ2e-fcs.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: оксана соколова, Оксиген, Факти тижня з Оксаною Соколовою
21.05.2021 12:31



Топ видео

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати