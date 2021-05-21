«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал

Команда итоговой программы «Факты недели. 100 минут» на ICTV презентовала новый YouTube-проект – «Оксиген». Это канал авторской журналистики, который будет помогать прорваться сквозь медийный шум и понять, что на самом деле движет событиями в мире и нашей жизни.

Команда «Фактов недели» уже 15 лет готовит один из самых ярких проектов украинского телевизионного пространства. После каждого эфира выпуски и сюжеты выкладываются в сети, где набирают сотни тысяч, а иногда и миллионы просмотров. Однако жизнь дарит столько интересного материала, все невозможно втиснуть даже в два часа эфира. Поэтому отдельный контент будет делаться для YouTube-канала “Оксиген. Команди Оксани Соколової».

Здесь мы будем рассказывать простым языком, как это умеем делать, о явлениях, которые меняют мир и нашу жизнь. Объяснять: как это понимать? что означает? к чему ведет? Мы будем разбирать феномены.

Показывать людей, которые нас поразили и которых не встретишь на улице. Мы будем исследовать скандалы, о которых все говорят. Заходить туда, где посторонним вход запрещен. И традиционно испытывать все на себе. Словом, это будет канал авторской журналистики. От крутых авторов, которые всегда находят неожиданные ракурсы событий, которым всегда есть что сказать. И чьи материалы – как глоток кислорода», – рассказывает руководитель проекта Оксана Соколова.

В первом видео на канале журналист Максим Крапивне исследует феномен всенародной любви к Олегу Винника. Пользователи узнают, почему его песни звучат отовсюду, а армия фанатов – одна из самых активных в украинском шоу-бизнесе. Чтобы докопаться до причин, авторы запустили собственный челлендж в соцсетях. Что из этого вышло? Все на “Оксигені”.

Посетить YouTube-канал можно по ссылке: https://youtu.be/FixaZ2e-fcs.

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