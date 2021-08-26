«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»

В это воскресенье, 29 августа, информационно-аналитическая программа «Факты недели» на ICTV начинает новый сезон. Авторы проекта подготовили много изменений для зрителей — новую студию, графику и эксклюзивные сюжеты.

Обустройство нового пространства для ведущих заняло около полугода. Обновленная студия и графический дизайн усилят главную идею «Фактов недели»: рассказывать просто и наглядно о сложных вещах, раскладывать по полочкам все события, которые произошли в течение недели, а также те, что реально меняют жизнь людей. Делать это четко и без предубеждений, взвешенно и понятно.

Обновленный дизайн еженедельника подчеркивает динамичность, лаконичность и одновременно накопленный опыт за 15 лет успешной работы.

Визуально — это будет серьезное изменение, студия будто увеличилась в несколько раз. Можем уверенно утверждать, что на технологическом уровне, это уже абсолютно уровень лучших американских или британскими проектов. Ну и плюс наша традиционная фишка — особый журналистский стиль «Фактов недели»

— делится впечатлениями руководитель и ведущая «Фактов недели» Оксана Соколова.

Трансформации случились и в тематическом наполнении «Фактов недели». Авторы программы будут уделять больше внимания изменениям, происходящим с миром и страной в течение последних двух лет, разбирать их плюсы и минусы, влияние на жизнь каждого зрителя. Жизнь в новом мире станет ключевым акцентом проекта.

В прошлом году «Факты недели» стали лучшими среди всех итоговых программ. Зрители отдавали нам преимущество еженедельно, и это невероятная гордость и ответственность. Но на телевидении не бывает вчерашних заслуг. Поэтому высокую планку мы ставим перед собой и на этот сезон. Берем курс на будущее

— говорит ведущий проекта Сергей Кудимов.

В первом полугодии «Факты недели» постоянно боролись за первое место. С завершением сезона еженедельник вышел с долей 11,26% (по аудитории 18-54 г., города 50 тыс.+).



Смотрите обновленные «Факты недели» каждое воскресенье в 18:45 на ICTV. Пристегните ремни, будет интересно!

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