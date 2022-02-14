«Факты недели» на ICTV установили новый рекорд

Лидер среди итоговых программ страны «Факты недели» побили новый рекорд с декабря прошлого года. Пиковая доля составила 13,0 по аудитории 18-54,50 тысяч+.

Мощные цифры стали своеобразным подарком к 16-летию проекта, который команда отметила вчера.

“За это время разные были испытания. И под снайперскими пулями снимали, и раненых под Иловайском собирали, и пленных из Донбасса вывозили, и в шторм на Черном море попадали, и угрозы выслушивали. Сегодня есть новые вызовы. И знаете, что я вам скажу? Если они выпали именно на нашу судьбу – значит точно нам по плечу! Покой, благоразумие, единство — это наша сила!”