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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / «Факты недели» на ICTV установили новый рекорд / 14.02.2022 12:21
14.02.2022 12:21
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«Факты недели» на ICTV установили новый рекорд

«Факты недели» на ICTV установили новый рекорд

Лидер среди итоговых программ страны «Факты недели» побили новый рекорд с декабря прошлого года. Пиковая доля составила 13,0 по аудитории 18-54,50 тысяч+.

Мощные цифры стали своеобразным подарком к 16-летию проекта, который команда отметила вчера.

“За это время разные были испытания. И под снайперскими пулями снимали, и раненых под Иловайском собирали, и пленных из Донбасса вывозили, и в шторм на Черном море попадали, и угрозы выслушивали. Сегодня есть новые вызовы. И знаете, что я вам скажу? Если они выпали именно на нашу судьбу – значит точно нам по плечу! Покой, благоразумие, единство — это наша сила!”

– комментирует руководитель проекта Оксана Соколова.

Включайте каждое воскресенье в 18:45 главную аналитическую программу «Факты недели» и держите руку на пульсе самых актуальных новостей.

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Теги: оксана соколова, Сергій Кудімов, Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою
14.02.2022 12:21



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