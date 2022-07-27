Ми це зробили: команда “Фактів тижня” передала дрон на передову

Команда «Фактів тижня» на телеканалі ICTV продовжує волонтерити. Редакція почала збір коштів на квадрокоптер для підрозділу ЗСУ на Донецькому напрямку. Це буде вже другий дрон для фронту. Перший команда купила на гонорари від перегляду матеріалів у соцмережах і передала воїнам, що стоять нині на одній з найпекельніших ділянок.

Ми це зробили! Наша пташка долучилася до зграйки коптерів та дронів, які допомагають трощити ворога на передовій! Неймовірно пишаюсь своїми колегами! На жаль, на фото не всі… А також дякую кожному глядачу, який дивиться нас щонеділі — тепер і в соцмережах. Це і ваш внесок! Нехай поки не такий великий. Але навіть один додатково спалений російський танк — має значення

— написала керівниця “Фактів тижня” на своїй сторінці у Facebook.

Дрон, куплений командою «Фактів тижня», прийняв і передав в підрозділ журналіст-міжнародник “Фактів тижня” Андрій Борис. Автор крутих репортажів з усіх куточків світу, єдиний, хто прорвався на зйомки у закриту КНДР. Тепер він воює на Донбасі, на одному з найгарячіших напрямків.

Проте з’ясувалось, що такий самий “розвідник” наразі потрібен ще одному підрозділу. Тому ведуча Оксана Соколова закликає українців не залишитись осторонь.

Друзі! Ми відкриваємо збір коштів на таку ж пташку — квадрокоптер Maviс 3. Він коштує близько 2000 євро. З нинішнім курсом це десь під 80 тисяч гривень. Вірю, що це нам по силах! Бо нас — багато. І кожна гривня наближатиме до мети. Публікую власну карту. Під гарантії власного імені. І репутації нашої команди

— зазначила ведуча ICTV і залишила реквізити для допомоги у своєму пості в Facebook.

Допоможемо разом нашим захисникам. Все буде Україна!

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