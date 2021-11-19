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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Оксана Соколова дала интервью: о харассменте, угрозах и личной жизни / 19.11.2021 14:20
19.11.2021 14:20
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Оксана Соколова дала интервью: о харассменте, угрозах и личной жизни

Оксана Соколова дала интервью: о харассменте, угрозах и личной жизни

Недавно телеведущая и руководительница программы «Факти тижня» Оксана Соколова дала интервью. Читайте больше и смотрите видео в материале. 

Вчера, 18 ноября, на YouTube-канале DOROTYE вышло интервью с популярной украинской телеведущей Оксаной Соколовой. Зрители канала ICTV хорошо знают телезвезду, так как она уже давно является ведущей программы «Факти тижня». Ранее Оксана также была ведущей программ «Свобода слова», «Максимум в Україні», «Козирне життя», «Четверта вежа» та «Теорія змови».

Смотрите полное видео-интервью с Оксаной Соколовой:

В интервью телезвезда поговорила с ведущей канала DOROTYE и рассказала о непростых отношениях с собственным отцом, про первый и второй брак, харассмент со стороны руководителей. Также Оксана поделилась личными переживаниями, рассказав о том, как спасала сына после того, как отправила его учиться за границу. Поведала, как могла стать пресс-секретарем Ющенко и Януковича и как ей угрожали расправой.

Оксана Соколова дала интервью: о харассменте, угрозах и личной жизни

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Теги: оксана соколова, Факти тижня з Оксаною Соколовою
19.11.2021 14:20



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