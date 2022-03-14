18-й день війни. Як змінились позиції і розстановка сил? Факти тижня, 14.03

Паніка в путінському бункері. Хто готує в Росії державний заколот? Факти тижня, 14.03
Енергетичний «бан». Як світ шукає альтернативу російським газу та нафті? Факти тижня, 14.03
«Денег нет, но вы держитесь». Як санкції погіршили життя простих росіян? Факти тижня, 14.03
Кремлівський план провалився. Яких дій чекати від Росії далі? Факти тижня, 14.03
Факти тижня – повний випуск – 20.02.2022
Невідомі пророцтва Ванги та що означають магічні двійки в датах? Факти тижня, 20.02
Гумор під час війни. Як жартують українці, аби не панікувати? Факти тижня, 20.02
Хук для Шуфрича та інші зашквари тижня. Факти тижня, 20.02
«Факты недели» на ICTV установили новый рекорд
Оксана Соколова дала интервью: о харассменте, угрозах и личной жизни
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «