(Українська) Як син чиновника виграв Тойоту в лотерею та інші зашквари тижня. Факти тижня, 19.12

(Українська) Новорічний стіл. Скільки коштуватиме святкове застілля? Факти тижня, 19.12
(Українська) Несвята Анна. Як росіянка обкрадала американців? Факти тижня, 19.12
(Українська) «Совок» Лукашенка. Чи нападе він на Україну? Факти тижня, 19.12
(Українська) Феномен Гогілашвілі. Звідки взялось хамство в українській політиці? Факти тижня, 19.12
(Українська) Як депутати хочуть зупиняти ціни і чи подешевшають продукти? Факти тижня, 19.12
(Українська) Тисяча в Дії. Як отримати гроші зі смартфоном і без? Факти тижня, 19.12
Факти тижня – повний випуск – 12.12.2021
Операція Перл-Харбор. Змова чи провал? Факти тижня, 12.12
Оксана Соколова дала интервью: о харассменте, угрозах и личной жизни
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал