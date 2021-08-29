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Video: Арабське нашестя. За що туристи з Саудівської Аравії полюбили Україну? Факти тижня, 29.08

Чому араби масово кинулися у Київ, Львів та Буковель? Навіщо скупили усіх баранів у Карпатах? Як розважаються і скільки витрачають? А також як місцевий бізнес адаптувався під потреби мусульман? Відповіді на усі ці запитання - дивіться у сюжеті Максима Крапівного.

Арабське нашестя. За що туристи з Саудівської Аравії полюбили Україну? Факти тижня, 29.08
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Чому араби масово кинулися у Київ, Львів та Буковель? Навіщо скупили усіх баранів у Карпатах? Як розважаються і скільки витрачають?

А також як місцевий бізнес адаптувався під потреби мусульман? Відповіді на усі ці запитання — дивіться у сюжеті Максима Крапівного.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Арабське нашестя. За що туристи з Саудівської Аравії полюбили Україну? Факти тижня, 29.08 / 29.08.2021 21:29
29.08.2021 21:29

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