Арабське нашестя. За що туристи з Саудівської Аравії полюбили Україну? Факти тижня, 29.08

Чому араби масово кинулися у Київ, Львів та Буковель? Навіщо скупили усіх баранів у Карпатах? Як розважаються і скільки витрачають?

А також як місцевий бізнес адаптувався під потреби мусульман? Відповіді на усі ці запитання — дивіться у сюжеті Максима Крапівного.