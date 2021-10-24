(Українська) Армагедон у лікарнях. Чи вистачить ліжок і кисню? Факти тижня, 24.10

(Українська) Поганий урожай кави. Чи буде дефіцит та скільки коштуватиме улюблений ранковий напій? Факти тижня, 24.10
(Українська) Куртка, пальто чи шуба? Як утеплитись на зиму? Факти тижня, 24.10
(Українська) Дорожчає пальне, продукти й техніка. Що відбувається з цінами? Факти тижня, 24.10
(Українська) Невже Киву виключили з ОПЗЖ? Усі зашквари тижня. Факти тижня, 24.10
(Українська) Газові тарифи. Скільки платитимемо за опалення? Факти тижня, 24.10
(Українська) Хаос на вокзалах і зупинках. Які обмеження в областях червоної зони? Факти тижня, 24.10
(Українська) Ядерні навчання НАТО в Європі. Навіщо Альянс робить Путіну нерви? Факти тижня, 24.10
(Українська) Факти тижня – повний випуск – 17.10.2021
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження