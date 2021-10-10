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Video: Бабин Яр. 80-ті роковини. Факти тижня, 10.10

80-ті роковини трагедії у Бабиному Яру вперше зібрали у Меморіальному центрі у Києві лідерів Німеччини, Ізраїлю та України. А також безліч делегацій з усього світу. На основі архівних кадрів про жахливі події у Бабиному Яру український режисер Сергій Лозниця зняв фільм, який здобув популярність після Каннського фестивалю. Про 80-ті роковини трагедії - дивіться у сюжеті Катерини Павловської.

Бабин Яр. 80-ті роковини. Факти тижня, 10.10
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80-ті роковини трагедії у Бабиному Яру вперше зібрали у Меморіальному центрі у Києві лідерів Німеччини, Ізраїлю та України. А також безліч делегацій з усього світу.

На основі архівних кадрів про жахливі події у Бабиному Яру український режисер Сергій Лозниця зняв фільм, який здобув популярність після Каннського фестивалю.

Про 80-ті роковини трагедії — дивіться у сюжеті Катерини Павловської.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Бабин Яр. 80-ті роковини. Факти тижня, 10.10 / 10.10.2021 19:36
10.10.2021 19:36

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