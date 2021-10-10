Бабин Яр. 80-ті роковини. Факти тижня, 10.10

Чому «лягли» соцмережі і яким зв’язком користуються президенти? Факти тижня, 10.10
Чому заморські банани в Україні дешевші, ніж вітчизняні яблука? Факти тижня, 10.10
Стильно, модно, економно. Чому секонд-хенд знову в тренді? Факти тижня, 10.10
Чому українські далекобійники тікають до Європи? Факти тижня, 10.10
Хто з українських чиновників відмиває гроші через офшори? Факти тижня, 10.10
Скандал з Укрексімбанком. Головний зашквар тижня. Факти тижня, 10.10
Як зміцнити імунітет під час третьої хвилі коронавірусу? Факти тижня, 10.10
Гучне звільнення Разумкова. Навіщо замінили спікера? Факти тижня, 10.10
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження