Байрактар на Донбасі. Пташка, що налякала Росію. Факти тижня, 31.10

Українські військові вперше застосували безпілотний ударний комплекс Байрактар. Це був удар у відповідь. Проросійські бойовики гатили по наших позиціях в районі селища Гранитне. Загинув український військовий.

На такі дії Росія заявила протест, а близькі до неї Франція та Німеччина висловили занепокоєння. І тільки США незворушно підтримали цей крок. Бо Україна захищає свої території.

Чому цей удар привернув увагу всього світу та на які кроки він може підштовхнути Кремль — дивіться у сюжеті Катерини Павловської.