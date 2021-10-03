(Українська) Біди ретроградного Меркурія. Що робити, коли планета пішла не туди? Факти тижня. 03.10

(Українська) Зазирнути в майбутнє. Безкоштовний транспорт та фантастичні шатли — ексклюзив з Естонії. Факти тижня. 03.10
(Українська) Обов’язкова вакцинація. Чи будуть звільняти тих, хто відмовляється від щеплення? Факти тижня. 03.10
(Українська) Із будівельника в топ-менеджери. Заробітки українців у Польщі. Факти тижня. 03.10
(Українська) Новий газовий скандал. Чому Путін пустив газ до Угорщини в обхід України? Факти тижня.03.10
(Українська) Подвійне вбивство у Білорусі. Хто насправді поцілив у КДБшника? Факти тижня.03.10
(Українська) «Золотий» батон. Наскільки ще може подорожчати хліб? Факти тижня.03.10
(Українська) Штам «Дельта» почав масово інфікувати дітей. Та інші короновини тижня. Факти тижня.03.10
(Українська) На рівні з вояками НАТО. Масштабні міжнародні навчання армійців з 15 країн. Факти тижня.03.10
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження