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Video: Бізнес на «прострочці». Як українцям «впарюють» зіпсовану ковбасу? Факти тижня, 29.08

Московська, лікарська, салямі чи то сервелат! Яких тільки нині немає ковбас на магазинних полицях - очі розбігаються! Ціновий діапазон на них теж досить широкий. Та чи вся продукція відповідає державним стандартам та як виявити фальсифікат - дивіться у сюжеті Валерії Черненко.

Бізнес на «прострочці». Як українцям «впарюють» зіпсовану ковбасу? Факти тижня, 29.08
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Московська, лікарська, салямі чи то сервелат! Яких тільки нині немає ковбас на магазинних полицях — очі розбігаються!

Ціновий діапазон на них теж досить широкий. Та чи вся продукція відповідає державним стандартам та як виявити фальсифікат — дивіться у сюжеті Валерії Черненко.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Бізнес на «прострочці». Як українцям «впарюють» зіпсовану ковбасу? Факти тижня, 29.08 / 29.08.2021 21:09
29.08.2021 21:09

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