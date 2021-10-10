Бізнес на «угонах». Як крадуть ваші машини і як захиститися? Факти тижня, 10.10

Кожен власник авто боїться, щоб його машину не викрали. Тому й удосконалюються системи захисту на наших транспортних засобах.

Проте це не зупиняє злодіїв. Навпаки, чим краще захищеним стає автомобіль, тим більше технічних засобів стає у крадіїв.

Які машини викрадають автозлодії, чому зірки часто стають їхніми жертвами та куди вивозять крадені автомобілі — дивіться у сюжеті Олександра Мельникова.