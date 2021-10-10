Бізнес на «угонах». Як крадуть ваші машини і як захиститися? Факти тижня, 10.10

Чому заморські банани в Україні дешевші, ніж вітчизняні яблука? Факти тижня, 10.10
Стильно, модно, економно. Чому секонд-хенд знову в тренді? Факти тижня, 10.10
Чому українські далекобійники тікають до Європи? Факти тижня, 10.10
Хто з українських чиновників відмиває гроші через офшори? Факти тижня, 10.10
Скандал з Укрексімбанком. Головний зашквар тижня. Факти тижня, 10.10
Бабин Яр. 80-ті роковини. Факти тижня, 10.10
Як зміцнити імунітет під час третьої хвилі коронавірусу? Факти тижня, 10.10
Гучне звільнення Разумкова. Навіщо замінили спікера? Факти тижня, 10.10
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження