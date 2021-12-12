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Video: Битва супермаркетів. Як магазини борються за покупців і як правильно скуповуватися? Факти тижня, 12.12

Супермаркет - американський винахід у сфері масмаркету початку XX століття. Колись ці магазини нагадували сірі оптові склади. Ще більш безвиразними та вбогими вони виглядали в Радянському Союзі. Сьогодні супермаркети - це частина торгово-розважальної індустрії, де частка розважальної все більше зростає. Андрій Борис розкрив таємниці найбільших супермаркетів - як вигідно там скупитися і не потрапити в маркетингові пастки.

Битва супермаркетів. Як магазини борються за покупців і як правильно скуповуватися? Факти тижня, 12.12
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Супермаркет — американський винахід у сфері масмаркету початку XX століття. Колись ці магазини нагадували сірі оптові склади. Ще більш безвиразними та вбогими вони виглядали в Радянському Союзі.

Сьогодні супермаркети — це частина торгово-розважальної індустрії, де частка розважальної все більше зростає.

Андрій Борис розкрив таємниці найбільших супермаркетів — як вигідно там скупитися і не потрапити в маркетингові пастки.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Битва супермаркетів. Як магазини борються за покупців і як правильно скуповуватися? Факти тижня, 12.12 / 12.12.2021 20:25
12.12.2021 20:25

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