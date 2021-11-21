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Video: Чайний клондайк в Україні. Як правильно обирати та пити чай? Факти тижня, 21.11

Індійський, китайський чи, може, український? Який чай краще підійде для вашого організму та як правильно його заварювати? А також які він лікує недуги та як не натрапити на підробку - дивіться у сюжеті Валерії Черненко.

Чайний клондайк в Україні. Як правильно обирати та пити чай? Факти тижня, 21.11
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Індійський, китайський чи, може, український? Який чай краще підійде для вашого організму та як правильно його заварювати?

А також які він лікує недуги та як не натрапити на підробку — дивіться у сюжеті Валерії Черненко.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Чайний клондайк в Україні. Як правильно обирати та пити чай? Факти тижня, 21.11 / 21.11.2021 20:26
21.11.2021 20:26

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