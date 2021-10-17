(Українська) Чому Медведєв нахамив Зеленському і московський вояж Нуланд. Факти тижня, 17.10

(Українська) Ліквідація цианідом. Загадкова смерть Бандери і агента «Тарас». Факти тижня, 17.10
(Українська) Маски, Довгоносики, Сердючка і Квартал. Антологія українського гумору. Факти тижня, 17.10
(Українська) Формула кохання. Як жінки полюють на чоловіків. Факти тижня, 17.10
(Українська) П’яна суддя, брехня депутата та інші зашквари тижня. Факти тижня, 17.10
(Українська) Дефіцит вугілля в Україні. Чи загрожують нам віялові відключення? Факти тижня, 17.10
(Українська) На гарячі теми. Ексклюзив з президентом Зеленським. Факти тижня, 17.10
(Українська) Проїзд у транспорті за Covid-сертифікатом. Як контролюватимуть? Факти тижня, 17.10
(Українська) Загартовані в бою. Як змінилася українська армія за 7 років війни. Факти тижня, 17.10
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження