Чому українські далекобійники тікають до Європи? Факти тижня, 10.10

Царство вантажівок – це про Україну. Що на магістралях, що на маленьких дорогах їх не злічити. Наша країна справжня транзитна держава. Проте виявляється українські далекобійники масово їдуть працювати у Європу.

Чому в Україні катастрофічний дефіцит водіїв? Як працюють та відпочивають далекобійники у Європі? А також чи складно освоїти професію — дивіться у сюжеті Сергія Костежа.