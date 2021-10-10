seach
ICTV - Разом краще

Video: Чому українські далекобійники тікають до Європи? Факти тижня, 10.10

Царство вантажівок – це про Україну. Що на магістралях, що на маленьких дорогах їх не злічити. Наша країна справжня транзитна держава. Проте виявляється українські далекобійники масово їдуть працювати у Європу. Чому в Україні катастрофічний дефіцит водіїв? Як працюють та відпочивають далекобійники у Європі? А також чи складно освоїти професію - дивіться у сюжеті Сергія Костежа.

Чому українські далекобійники тікають до Європи? Факти тижня, 10.10
0 Комментировать

Царство вантажівок – це про Україну. Що на магістралях, що на маленьких дорогах їх не злічити. Наша країна справжня транзитна держава. Проте виявляється українські далекобійники масово їдуть працювати у Європу.

Чому в Україні катастрофічний дефіцит водіїв? Як працюють та відпочивають далекобійники у Європі? А також чи складно освоїти професію — дивіться у сюжеті Сергія Костежа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Чому українські далекобійники тікають до Європи? Факти тижня, 10.10 / 10.10.2021 19:57
10.10.2021 19:57

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь