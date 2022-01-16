Video: Чи буде війна? Про що домовилися США і Росія? Факти тижня, 16.01

Напруга наростає. США щодня публікують все нові сценарії можливого вторгнення росіян. Пентагон заявив, що Кремль готує диверсії в середині України, аби створити передумови для агресії. Тож, наскільки це реально? Що врешті дали переговори західного світу з Росією? Та що означає уся ця дипломатична риторика - переклав усе зрозумілою мовою Володимир Рунець.