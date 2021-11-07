(Українська) Чи будемо взимку без світла і тепла? Факти тижня, 07.11

(Українська) «Більшовик» продано. Що збудують на місці промислового гіганта? Факти тижня, 07.11
(Українська) Рай для велосипедів і обмеження для водіїв. Що змінилося у ПДР? Факти тижня, 07.11
(Українська) Секретна мова жестів політиків. Що вони означають? Факти тижня, 07.11
(Українська) Документи для вакцинованих і невакцинованих. Факти тижня, 07.11
(Українська) Чи стягує Путін війська до кордонів України і нова візитівка Яроша. Факти тижня, 07.11
(Українська) Непристойний жест Лероса та інші зашквари. Факти тижня, 07.11
(Українська) Протести антивакцинаторів та інші короновини. Факти тижня, 07.11
Факти тижня – повний випуск – 31.10.2021
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження