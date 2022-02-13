(Українська) Чи проживе Україна без білоруського дизеля. Та що є у наших засіках? Факти тижня, 13.02

(Українська) Сюрпризи нових платіжок. Наскільки подорожчають комунальні послуги? Факти тижня, 13.02
(Українська) Техас по-українськи. Навіщо українці почали масово озброюватися? Факти тижня, 13.02
(Українська) Невловимий хабарник із депутатським значком. Та інші зашквари тижня. Факти тижня, 13.02
(Українська) Пом’якшення карантинних обмежень. Чи зможе Омікрон покласти край пандемії? Факти тижня, 13.02
(Українська) Вояж французького переговірника. Навіщо приїздив Макрон? Факти тижня, 13.02
(Українська) Бацькова «Рішучість». На що можуть обернутись спільні навчання Путіна й Лукашенка? Факти тижня, 13.02
Факти тижня – повний випуск – 06.02.2022
Олімпіада, вогонь! Як Росія та СРСР прикривали війни спортивними змаганнями? Факти тижня, 06.02
«Факты недели» на ICTV установили новый рекорд
Оксана Соколова дала интервью: о харассменте, угрозах и личной жизни
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «