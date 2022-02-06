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Video: Чи захистить Україну новий союз з Польщею та Великою Британією? Факти тижня, 06.02

Навколо України гуртується Захід і визріває новий безпековий союз за участі Великої Британії та Польщі. Цього тижня глави урядів цих країн прибули в Київ з терміновими стратегічними візитами. Чому у ньому зацікавлена Велика Британія, навіщо він полякам та чи зробить він спокійнішим життя простих українців - у всьому цьому розбирався Володимир Рунець.

Чи захистить Україну новий союз з Польщею та Великою Британією? Факти тижня, 06.02
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Навколо України гуртується Захід і визріває новий безпековий союз за участі Великої Британії та Польщі. Цього тижня глави урядів цих країн прибули в Київ з терміновими стратегічними візитами.

Чому у ньому зацікавлена Велика Британія, навіщо він полякам та чи зробить він спокійнішим життя простих українців — у всьому цьому розбирався Володимир Рунець.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Чи захистить Україну новий союз з Польщею та Великою Британією? Факти тижня, 06.02 / 06.02.2022 20:36
06.02.2022 20:36

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