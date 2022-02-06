Чи захистить Україну новий союз з Польщею та Великою Британією? Факти тижня, 06.02

Навколо України гуртується Захід і визріває новий безпековий союз за участі Великої Британії та Польщі. Цього тижня глави урядів цих країн прибули в Київ з терміновими стратегічними візитами.

Чому у ньому зацікавлена Велика Британія, навіщо він полякам та чи зробить він спокійнішим життя простих українців — у всьому цьому розбирався Володимир Рунець.