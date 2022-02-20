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Video: Чи закриють небо над Україною? Хто посіяв паніку на авіаринку? Факти тижня, 20.02

Авіаперевізники масово скасовують рейси в Україну. Адже вже кілька тижнів поспіль наша держава у червоному топі новин усіх світових медіа. Через загрозу російського військового вторгнення все частіше говорять про початок повномасштабної війни, а тому все більше авіаперевізники призупиняють свої рейси. Чому така паніка та чи не залишимося ми відрізаними від світу - дивіться у сюжеті Олексія Кобзара.

Чи закриють небо над Україною? Хто посіяв паніку на авіаринку? Факти тижня, 20.02
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Авіаперевізники масово скасовують рейси в Україну. Адже вже кілька тижнів поспіль наша держава у червоному топі новин усіх світових медіа.

Через загрозу російського військового вторгнення все частіше говорять про початок повномасштабної війни, а тому все більше авіаперевізники призупиняють свої рейси.

Чому така паніка та чи не залишимося ми відрізаними від світу — дивіться у сюжеті Олексія Кобзара.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Чи закриють небо над Україною? Хто посіяв паніку на авіаринку? Факти тижня, 20.02 / 20.02.2022 20:32
20.02.2022 20:32

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