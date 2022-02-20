Чи закриють небо над Україною? Хто посіяв паніку на авіаринку? Факти тижня, 20.02

Авіаперевізники масово скасовують рейси в Україну. Адже вже кілька тижнів поспіль наша держава у червоному топі новин усіх світових медіа.

Через загрозу російського військового вторгнення все частіше говорять про початок повномасштабної війни, а тому все більше авіаперевізники призупиняють свої рейси.

Чому така паніка та чи не залишимося ми відрізаними від світу — дивіться у сюжеті Олексія Кобзара.