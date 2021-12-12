seach
ICTV - Разом краще

Video: Де відгуляти корпоратив? Ціни та поради від Фактів тижня

Фахівці стверджують, що гуляння цього року будуть масовими та гучними, бо люди вже скучили за спілкуванням наживо. Тож чимало компаній, ще починаючи з жовтня, бронювали кафе та ресторани, замовляли новорічне меню. Де нині гуляють корпоратив та які ціни - дивіться у сюжеті Галини Якушко.

Де відгуляти корпоратив? Ціни та поради від Фактів тижня
0 Комментировать

Фахівці стверджують, що гуляння цього року будуть масовими та гучними, бо люди вже скучили за спілкуванням наживо. Тож чимало компаній, ще починаючи з жовтня, бронювали кафе та ресторани, замовляли новорічне меню.

Де нині гуляють корпоратив та які ціни — дивіться у сюжеті Галини Якушко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Де відгуляти корпоратив? Ціни та поради від Фактів тижня / 12.12.2021 20:35
12.12.2021 20:35

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь