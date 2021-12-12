Де відгуляти корпоратив? Ціни та поради від Фактів тижня

Фахівці стверджують, що гуляння цього року будуть масовими та гучними, бо люди вже скучили за спілкуванням наживо. Тож чимало компаній, ще починаючи з жовтня, бронювали кафе та ресторани, замовляли новорічне меню.

Де нині гуляють корпоратив та які ціни — дивіться у сюжеті Галини Якушко.