Video: «Денег нет, но вы держитесь». Як санкції погіршили життя простих росіян? Факти тижня, 14.03

Розпочавши повномасштабну війну в Україні, Росія підписала собі смертельний вирок в економічному плані. Нарешті санкції, запроваджені всім світом, дійшли і до звичайних росіян. Рубль обвалився, заощадження обезцінилися, а громадяни РФ масово втрачають роботу. Як санкції погіршили життя простих росіян - дивіться онлайн у сюжеті Сергія Костежа.