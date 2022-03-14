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Video: «Денег нет, но вы держитесь». Як санкції погіршили життя простих росіян? Факти тижня, 14.03

Розпочавши повномасштабну війну в Україні, Росія підписала собі смертельний вирок в економічному плані. Нарешті санкції, запроваджені всім світом, дійшли і до звичайних росіян. Рубль обвалився, заощадження обезцінилися, а громадяни РФ масово втрачають роботу. Як санкції погіршили життя простих росіян - дивіться онлайн у сюжеті Сергія Костежа.

«Денег нет, но вы держитесь». Як санкції погіршили життя простих росіян? Факти тижня, 14.03
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Розпочавши повномасштабну війну в Україні, Росія підписала собі смертельний вирок в економічному плані.

Нарешті санкції, запроваджені всім світом, дійшли і до звичайних росіян. Рубль обвалився, заощадження обезцінилися, а громадяни РФ масово втрачають роботу.

Як санкції погіршили життя простих росіян — дивіться онлайн у сюжеті Сергія Костежа.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / «Денег нет, но вы держитесь». Як санкції погіршили життя простих росіян? Факти тижня, 14.03 / 14.03.2022 18:46
14.03.2022 18:46

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