(Українська) «Довга рука» з Заходу. Чи зможуть поставки важкого озброєння переломити хід війни? Факти тижня, 01.05

(Українська) Здоров’я Путіна. Яку хворобу приховує кремлівський диктатор? Факти тижня, 01.05
(Українська) Провокації у Придністров’ї. Чи зможе російський десант висадитися на Одещині? Факти тижня, 01.05
(Українська) Факти тижня – повний випуск – 01.05.2022
Порятунок від війни. Як українських біженців зустрічають по той бік кордону? Факти тижня, 14.03
Гаага все побачить. Чи можливо засудити Путіна у військовому трибуналі? Факти тижня, 14.03
Від Курил до Калінінграду. На які території може розвалитися Росія? Факти тижня, 14.03
Паніка в путінському бункері. Хто готує в Росії державний заколот? Факти тижня, 14.03
Енергетичний «бан». Як світ шукає альтернативу російським газу та нафті? Факти тижня, 14.03
«Факты недели» на ICTV установили новый рекорд
Оксана Соколова дала интервью: о харассменте, угрозах и личной жизни
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «