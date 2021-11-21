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Video: Екологічні бомби. Де в Україні ховають токсичні відходи? Факти тижня, 21.11

У розвинених країнах правила, які вводить влада - одні для всіх. Для України це поки великий виклик. Підтвердження цьому скандал, який розгорівся на енергетичному ринку. На Полтавщині СБУ знайшла звалище смертельно небезпечних токсичних відходів. Наразі проводиться розслідування, звідки воно могло взятися. Проте, окрім цього, є підозри, що подібні звалища є й в інших областях України. Про екобомби, які можуть бути поруч із нами - дивіться у сюжеті Володимира Рунця.

Екологічні бомби. Де в Україні ховають токсичні відходи? Факти тижня, 21.11
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У розвинених країнах правила, які вводить влада — одні для всіх. Для України це поки великий виклик. Підтвердження цьому скандал, який розгорівся на енергетичному ринку. На Полтавщині СБУ знайшла звалище смертельно небезпечних токсичних відходів.

Наразі проводиться розслідування, звідки воно могло взятися. Проте, окрім цього, є підозри, що подібні звалища є й в інших областях України.

Про екобомби, які можуть бути поруч із нами — дивіться у сюжеті Володимира Рунця.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Екологічні бомби. Де в Україні ховають токсичні відходи? Факти тижня, 21.11 / 21.11.2021 19:50
21.11.2021 19:50

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