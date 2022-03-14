seach
ICTV - Разом краще

Video: Енергетичний «бан». Як світ шукає альтернативу російським газу та нафті? Факти тижня, 14.03

Цього тижня Сполучені Штати Америки завдали потужного удару по російській економіці, заборонивши імпорт російської нафти, яка є одним із основних джерел наповнення їхнього бюджету. Це лише початок великої гри. Як США завдяки ембарго змінює світовий енергетичний порядок - дивіться онлайн у сюжеті Володимира Рунця.

Енергетичний «бан». Як світ шукає альтернативу російським газу та нафті? Факти тижня, 14.03
0

Цього тижня Сполучені Штати Америки завдали потужного удару по російській економіці, заборонивши імпорт російської нафти, яка є одним із основних джерел наповнення їхнього бюджету.

Це лише початок великої гри. Як США завдяки ембарго змінює світовий енергетичний порядок — дивіться онлайн у сюжеті Володимира Рунця.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Енергетичний «бан». Як світ шукає альтернативу російським газу та нафті? Факти тижня, 14.03 / 14.03.2022 18:48
14.03.2022 18:48

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь