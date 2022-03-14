Video: Енергетичний «бан». Як світ шукає альтернативу російським газу та нафті? Факти тижня, 14.03

Цього тижня Сполучені Штати Америки завдали потужного удару по російській економіці, заборонивши імпорт російської нафти, яка є одним із основних джерел наповнення їхнього бюджету. Це лише початок великої гри. Як США завдяки ембарго змінює світовий енергетичний порядок - дивіться онлайн у сюжеті Володимира Рунця.