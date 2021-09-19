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Video: Ескобар, Ель Чапо та інші. Історії наймогутніших наркобаронів світу. Факти тижня, 19.09

Неймовірні одкровення людини, яка побувала в гостях у найнебезпечнішого наркокороля і залишилась живою. Несподівані таємниці життя легендарного наркобарона Пабло Ескобара. Та нові подробиці кокаїнового скандалу за участю російських дипломатів. Хто насправді стоїть за небувалим наркотрафіком з Аргентини до Москви? Найцікавіші історії наймогутніших наркобаронів світу - дивіться у сюжеті Олександра Мельникова.

Ескобар, Ель Чапо та інші. Історії наймогутніших наркобаронів світу. Факти тижня, 19.09
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Неймовірні одкровення людини, яка побувала в гостях у найнебезпечнішого наркокороля і залишилась живою.

Несподівані таємниці життя легендарного наркобарона Пабло Ескобара. Та нові подробиці кокаїнового скандалу за участю російських дипломатів. Хто насправді стоїть за небувалим наркотрафіком з Аргентини до Москви?

Найцікавіші історії наймогутніших наркобаронів світу — дивіться у сюжеті Олександра Мельникова.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Ескобар, Ель Чапо та інші. Історії наймогутніших наркобаронів світу. Факти тижня, 19.09 / 19.09.2021 21:41
19.09.2021 21:41

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