Video: Ескобар, Ель Чапо та інші. Історії наймогутніших наркобаронів світу. Факти тижня, 19.09

Неймовірні одкровення людини, яка побувала в гостях у найнебезпечнішого наркокороля і залишилась живою. Несподівані таємниці життя легендарного наркобарона Пабло Ескобара. Та нові подробиці кокаїнового скандалу за участю російських дипломатів. Хто насправді стоїть за небувалим наркотрафіком з Аргентини до Москви? Найцікавіші історії наймогутніших наркобаронів світу - дивіться у сюжеті Олександра Мельникова.