(Українська) Факти тижня – повний випуск – 01.05.2022

(Українська) Здоров’я Путіна. Яку хворобу приховує кремлівський диктатор? Факти тижня, 01.05
(Українська) Провокації у Придністров’ї. Чи зможе російський десант висадитися на Одещині? Факти тижня, 01.05
(Українська) «Довга рука» з Заходу. Чи зможуть поставки важкого озброєння переломити хід війни? Факти тижня, 01.05
Порятунок від війни. Як українських біженців зустрічають по той бік кордону? Факти тижня, 14.03
Гаага все побачить. Чи можливо засудити Путіна у військовому трибуналі? Факти тижня, 14.03
Від Курил до Калінінграду. На які території може розвалитися Росія? Факти тижня, 14.03
Паніка в путінському бункері. Хто готує в Росії державний заколот? Факти тижня, 14.03
Енергетичний «бан». Як світ шукає альтернативу російським газу та нафті? Факти тижня, 14.03
«Факты недели» на ICTV установили новый рекорд
Оксана Соколова дала интервью: о харассменте, угрозах и личной жизни
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «