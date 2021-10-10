Video: Факти тижня – повний випуск – 10.10.2021

Дивіться у новому випуску "Фактів тижня" від 10.10.2021: гучне звільнення Разумкова; як зміцнити імунітет під час третьої хвилі коронавірусу; 80-ті роковини Бабиного Яру; скандал з Укрексімбанком; хто з українських чиновників відмиває гроші через офшори; чому українські далекобійники тікають до Європи; чому секонд-хенд знову в тренді; чому заморські банани в Україні дешевші, ніж вітчизняні яблука; яким зв’язком користуються президенти.