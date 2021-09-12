(Українська) Факти тижня – повний випуск – 12.09.2021

(Українська) YES у Києві. Чим найбільше стурбовані сильні світу цього? Факти тижня, 12.09
(Українська) Чому у світі зникли авто із салонів і чи подорожчають вони в Україні? Факти тижня, 12.09
(Українська) Велике ядерне будівництво в Україні. Чи подешевшає електрика? Факти тижня, 12.09
(Українська) Назад в СРСР. Про яку союзну державу домовилися Лукашенко і Путін? Факти тижня, 12.09
(Українська) 20 років найгучнішому теракту в США. Як він змінив світ? Факти тижня, 12.09
(Українська) Тищенко проти Лероса. Перша бійка в новому сезоні та інші зашквари. Факти тижня, 12.09
(Українська) Локдаун 3.0. Якими будуть нові правила карантину? Факти тижня, 12.09
(Українська) Грошові секрети. Як відрізнити фальшиві купюри і чи замінять паперові банкноти віртуальними? Факти тижня, 05.09
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження