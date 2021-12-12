Факти тижня – повний випуск – 12.12.2021

Віртуальна армія України. Наскільки наші об’єкти захищені від хакерів? Факти тижня, 12.12
Байден та Путін. Про Україну без України? Факти тижня, 12.12
Хамство заступника міністра МВС Гогілашвілі та інші зашквари тижня. Факти тижня, 12.12
Україна без поліетилену. Скільки коштуватиме одноразовий пакет? Факти тижня, 12.12
Економічний паспорт українця. Як працюватиме і кому платитимуть гроші? Факти тижня, 12.12
Чернігівська ДТП. Наскільки безпечно їздити в українських маршрутках? Факти тижня, 12.12
(Українська) Факти тижня – ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ
(Українська) Факти тижня – повний випуск – 05.12.2021
Оксана Соколова дала интервью: о харассменте, угрозах и личной жизни
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал