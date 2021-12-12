Video: Факти тижня – повний випуск – 12.12.2021

Дивіться у новому випуску "Фактів тижня" від 12.12.2021: як знати, що сідаючи у маршрутку ти доїдеш живим; про ініціативу Зеленського запровадити так звані економічні паспорти; в Україні під забороною безкоштовні пластикові пакетики; результати перемовин Байдена та Путіна; чи захищені від кібератаки українські ключові інфраструктурні об'єкти; таємниці найбільших супермаркетів; які корпоративи влаштовують українцям.