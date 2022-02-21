Video: Факти тижня – повний випуск – 20.02.2022

Дивіться у новому випуску "Фактів тижня" від 20.02.2022: для чого бойовики влаштовують нові провокації на Донбасі; навіщо Держдума хоче визнати ОРДЛО; чи вдасться Заходу приборкати Путіна та про що говорили у Мюнхені; навіщо росіяни влаштували морські навчання; як військові поставили ультиматум Путіну; чи закриють небо над Україною та хто посіяв паніку на авіаринку; як жартують українці, аби не панікувати; невідомі пророцтва Ванги та що означають магічні двійки в датах.