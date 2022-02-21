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Video: Факти тижня – повний випуск – 20.02.2022

Дивіться у новому випуску "Фактів тижня" від 20.02.2022: для чого бойовики влаштовують нові провокації на Донбасі; навіщо Держдума хоче визнати ОРДЛО; чи вдасться Заходу приборкати Путіна та про що говорили у Мюнхені; навіщо росіяни влаштували морські навчання; як військові поставили ультиматум Путіну; чи закриють небо над Україною та хто посіяв паніку на авіаринку; як жартують українці, аби не панікувати; невідомі пророцтва Ванги та що означають магічні двійки в датах.

Факти тижня – повний випуск – 20.02.2022
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Дивіться у новому випуску «Фактів тижня» від 20.02.2022: для чого бойовики влаштовують нові провокації на Донбасі; навіщо Держдума хоче визнати ОРДЛО; чи вдасться Заходу приборкати Путіна та про що говорили у Мюнхені; навіщо росіяни влаштували морські навчання; як військові поставили ультиматум Путіну; чи закриють небо над Україною та хто посіяв паніку на авіаринку; як жартують українці, аби не панікувати; невідомі пророцтва Ванги та що означають магічні двійки в датах.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Факти тижня – повний випуск – 20.02.2022 / 21.02.2022 00:00
21.02.2022 00:00

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