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Video: Факти тижня – повний випуск – 21.11.2021

Дивіться у новому випуску "Фактів тижня" від 21.11.2021: коли та як українці отримають 1000 грн за вакцинацію; чи вдалося Ізраїлю подолати коронавірус; де в Україні ховають токсичні відходи; чому у Киви забрали зброю; хто в Україні злив інформацію із затримання вагнерівців; чи загрожує Україні вторгнення біженців; як правильно обрати та пити чай; як зекономити у Чорну п'ятницю; таємниці Байконура.

Факти тижня – повний випуск – 21.11.2021
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Дивіться у новому випуску «Фактів тижня» від 21.11.2021: коли та як українці отримають 1000 грн за вакцинацію; чи вдалося Ізраїлю подолати коронавірус; де в Україні ховають токсичні відходи; чому у Киви забрали зброю; хто в Україні злив інформацію із затримання вагнерівців; чи загрожує Україні вторгнення біженців; як правильно обрати та пити чай; як зекономити у Чорну п’ятницю; таємниці Байконура.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Факти тижня – повний випуск – 21.11.2021 / 21.11.2021 21:43
21.11.2021 21:43

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