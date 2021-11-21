Video: Факти тижня – повний випуск – 21.11.2021

Дивіться у новому випуску "Фактів тижня" від 21.11.2021: коли та як українці отримають 1000 грн за вакцинацію; чи вдалося Ізраїлю подолати коронавірус; де в Україні ховають токсичні відходи; чому у Киви забрали зброю; хто в Україні злив інформацію із затримання вагнерівців; чи загрожує Україні вторгнення біженців; як правильно обрати та пити чай; як зекономити у Чорну п'ятницю; таємниці Байконура.