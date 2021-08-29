Video: Факти тижня – повний випуск – 29.08.2021

Дивіться у новому випуску "Фактів тижня" від 29.08.2021: що лишилося за кадром параду до 30-річчя незалежності України; як працює Кримська платформа та чи допоможе вона повернути анексований півострів; зеленка для Порошенка та інші зашквари тижня; що буде з гривнею, цінами та тарифами восени; ситуація в Афганістані; як українцям впарюють зіпсовану ковбасу; чи можливо Україні відновити втрачений ядерний арсенал; за що туристи з Саудівської Аравії полюбили Україну; що насправді стало причиною катастрофи Адмірала Нахімова.