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Video: Факти тижня – повний випуск – 29.08.2021

Дивіться у новому випуску "Фактів тижня" від 29.08.2021: що лишилося за кадром параду до 30-річчя незалежності України; як працює Кримська платформа та чи допоможе вона повернути анексований півострів; зеленка для Порошенка та інші зашквари тижня; що буде з гривнею, цінами та тарифами восени; ситуація в Афганістані; як українцям впарюють зіпсовану ковбасу; чи можливо Україні відновити втрачений ядерний арсенал; за що туристи з Саудівської Аравії полюбили Україну; що насправді стало причиною катастрофи Адмірала Нахімова.

Факти тижня – повний випуск – 29.08.2021
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Дивіться у новому випуску «Фактів тижня» від 29.08.2021: що лишилося за кадром параду до 30-річчя незалежності України; як працює Кримська платформа та чи допоможе вона повернути анексований півострів; зеленка для Порошенка та інші зашквари тижня; що буде з гривнею, цінами та тарифами восени; ситуація в Афганістані; як українцям впарюють зіпсовану ковбасу; чи можливо Україні відновити втрачений ядерний арсенал; за що туристи з Саудівської Аравії полюбили Україну; що насправді стало причиною катастрофи Адмірала Нахімова.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Факти тижня – повний випуск – 29.08.2021 / 29.08.2021 22:29
29.08.2021 22:29

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