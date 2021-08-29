Факти тижня – повний випуск – 29.08.2021

Бізнес на «прострочці». Як українцям «впарюють» зіпсовану ковбасу? Факти тижня, 29.08
Вибуховий Афганістан. Що його чекає після виведення військ США? Факти тижня, 29.08
Що буде з гривнею, цінами і тарифами? Прогнози на осінь. Факти тижня, 29.08
Зеленка для Порошенка та інші зашквари. Факти тижня, 29.08
Кримська платформа в дії. Як повертатимемо український півострів? Факти тижня, 29.08
Парад до 30-річчя Незалежності України. Що лишилося за кадром? Факти тижня, 29.08
Факты Недели — 15 лет вашего доверия
Факти тижня – повний випуск – 04.07.2021
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження