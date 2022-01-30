(Українська) Факти тижня – повний випуск – 30.01.2022

(Українська) Тисяча на ліки. Що ще можна купити за «коронавірусну» допомогу? Факти тижня, 30.01
(Українська) Боєздатний резерв. Як записатись в тероборону? Факти тижня, 30.01
(Українська) Козирі української армії. Якою зброєю будемо відбиватись від Росії? Факти тижня, 30.01
(Українська) Ціна агресії. Скільки Україні коштує загроза війни? Факти тижня, 30.01
(Українська) Розстріл солдатів у Дніпрі. Чому строковик жорстоко вбив своїх товаришів? Факти тижня, 30.01
(Українська) Хто насправді допоможе Україні у випадку російського вторгнення? Факти тижня, 30.01
(Українська) Факти тижня – повний випуск – 23.01.2022
(Українська) Суперкари президентів. Чия автівка краще: Байдена чи Путіна? Факти тижня, 23.01
Оксана Соколова дала интервью: о харассменте, угрозах и личной жизни
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал