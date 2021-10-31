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Video: Факти тижня – повний випуск – 31.10.2021

Дивіться у новому випуску "Фактів тижня" від 31.10.2021: байрактари на Донбасі; як живеться вакцинованим та невакцинованим; Гордона не впустили до Саакашвілі; смертельна ДТП у Харкові; аферисти в Інтернеті; як правильно перевзути гуму в авто на зиму; як вберегтися від інсульту; таємниця смерті Брюса Лі; скільки заробляють в екстремальних професіях; куди зникли гроші Сбербанку СРСР.

Факти тижня – повний випуск – 31.10.2021
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Дивіться у новому випуску «Фактів тижня» від 31.10.2021: байрактари на Донбасі; як живеться вакцинованим та невакцинованим; Гордона не впустили до Саакашвілі; смертельна ДТП у Харкові; аферисти в Інтернеті; як правильно перевзути гуму в авто на зиму; як вберегтися від інсульту; таємниця смерті Брюса Лі; скільки заробляють в екстремальних професіях; куди зникли гроші Сбербанку СРСР.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Факти тижня – повний випуск – 31.10.2021 / 31.10.2021 22:34
31.10.2021 22:34

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