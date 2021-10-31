Video: Гордона не пустили до Саакашвілі та інші зашквари тижня. Факти тижня, 31.10

Гордона не впустили до Сакашвілі. Лукашенка змусили одягнути респіратор. А наслідний принц Саудівської Аравії Мухамед Ібн Салман планував вбити короля країни Абдаллу. Про усі зашквари тижня - дивіться у сюжеті Артема Кулі.