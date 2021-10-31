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Video: Гордона не пустили до Саакашвілі та інші зашквари тижня. Факти тижня, 31.10

Гордона не впустили до Сакашвілі. Лукашенка змусили одягнути респіратор. А наслідний принц Саудівської Аравії Мухамед Ібн Салман планував вбити короля країни Абдаллу. Про усі зашквари тижня - дивіться у сюжеті Артема Кулі.

Гордона не пустили до Саакашвілі та інші зашквари тижня. Факти тижня, 31.10
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Гордона не впустили до Сакашвілі. Лукашенка змусили одягнути респіратор. А наслідний принц Саудівської Аравії Мухамед Ібн Салман планував вбити короля країни Абдаллу.

Про усі зашквари тижня — дивіться у сюжеті Артема Кулі.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Гордона не пустили до Саакашвілі та інші зашквари тижня. Факти тижня, 31.10 / 31.10.2021 19:45
31.10.2021 19:45

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