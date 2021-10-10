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Video: Гучне звільнення Разумкова. Навіщо замінили спікера? Факти тижня, 10.10

Цього тижня політична сила Володимира Зеленського позбулася ще одного найвпливовішого гравця, з яким Зе-команда виграла президентські вибори - Дмитра Разумкова. 7 жовтня депутати проголосували за його відставку з посади спікера Верховної Ради України. Новим головою парламенту став Руслан Стефанчук. Що означає такий поворот? Чим і кому так заважав Разумков? І чи означає це народження в країні нової опозиційної сили - дивіться у сюжеті Олени Зоріної.

Гучне звільнення Разумкова. Навіщо замінили спікера? Факти тижня, 10.10
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Цього тижня політична сила Володимира Зеленського позбулася ще одного найвпливовішого гравця, з яким Зе-команда виграла президентські вибори — Дмитра Разумкова.

7 жовтня депутати проголосували за його відставку з посади спікера Верховної Ради України. Новим головою парламенту став Руслан Стефанчук.

Що означає такий поворот? Чим і кому так заважав Разумков? І чи означає це народження в країні нової опозиційної сили — дивіться у сюжеті Олени Зоріної.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Гучне звільнення Разумкова. Навіщо замінили спікера? Факти тижня, 10.10 / 10.10.2021 19:15
10.10.2021 19:15

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