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Video: Гумор під час війни. Як жартують українці, аби не панікувати? Факти тижня, 20.02

Гумор насправді дуже круті ліки проти депресії та стресів. Особливо зараз, коли Росія погрожує нам вторгненням. Як українці вдарили жартами по паніці та чому це так важливо - посміхатися - навіть коли ворог на порозі - дивіться у сюжеті Сергія Костежа.

Гумор під час війни. Як жартують українці, аби не панікувати? Факти тижня, 20.02
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Гумор насправді дуже круті ліки проти депресії та стресів. Особливо зараз, коли Росія погрожує нам вторгненням.

Як українці вдарили жартами по паніці та чому це так важливо — посміхатися — навіть коли ворог на порозі — дивіться у сюжеті Сергія Костежа.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Гумор під час війни. Як жартують українці, аби не панікувати? Факти тижня, 20.02 / 20.02.2022 20:55
20.02.2022 20:55

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