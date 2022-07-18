(Українська) Himars на передовій. Чи розпочне Україна інтенсивний контрнаступ? Факти тижня, 17.07

(Українська) Герої серед нас. Як залізничники голіруч зупинили БТР окупантів? Факти тижня, 10.07
(Українська) Заборонене золото. Наскільки санкції на дорогоцінний метал вдарять по Росії? Факти тижня, 10.07
(Українська) Прощавай, зброє! Як Росія втрачає свої позиції на ринку озброєння? Факти тижня, 10.07
(Українська) Піррова перемога. Чи вдасться Путіну повторити луганський сценарій на Донеччині? Факти тижня, 10.07
(Українська) Розмова у Лугано. Як європейці відновлюватимуть зруйновані війною міста України? Факти тижня, 10.07
(Українська) Професія — герой! Хто проводив уроки у бомбосховищах і вивозив сміття під обстрілами? Факти тижня, 03.07
(Українська) Відпустка під час війни. Куди поїхати на відпочинок – поради «Фактів тижня».
(Українська) Життя без нафти! Як ЄС через війну в Україні переходить на альтернативний транспорт? Факти тижня, 03.07
Ведущая ICTV Оксана Соколова кардинально сменила имидж
»Укрзалізниця» получит 50 миллионов евро: Оксана Соколова о помощи от Европейского банка реконструкции и развития
Тысяча бронежилетов и новый автопарк: Оксана Соколова рассказала, как европейцы помогают украинским пограничникам и полиции
Оксана Соколова в проекте «Евронеделя» рассказала о поддержке для Украины в 9 миллиардов евро