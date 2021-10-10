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Video: Хто з українських чиновників відмиває гроші через офшори? Факти тижня, 10.10

Скандалом неймовірного масштабу обернувся новий масштабний витік фінансових документів Pandora Papers щодо офшорів. Понад 650 журналістів-розслідувачів світу дослідили їх і відкрили таємні угоди та приховане майно сотень світових лідерів, політиків, бізнесменів. Не стала винятком і Україна. Про офшори яких українських чиновників дізналися на увесь світ - дивіться у сюжеті Андрія Бориса.

Хто з українських чиновників відмиває гроші через офшори? Факти тижня, 10.10
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Скандалом неймовірного масштабу обернувся новий масштабний витік фінансових документів Pandora Papers щодо офшорів.

Понад 650 журналістів-розслідувачів світу дослідили їх і відкрили таємні угоди та приховане майно сотень світових лідерів, політиків, бізнесменів. Не стала винятком і Україна.

Про офшори яких українських чиновників дізналися на увесь світ — дивіться у сюжеті Андрія Бориса.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Хто з українських чиновників відмиває гроші через офшори? Факти тижня, 10.10 / 10.10.2021 19:50
10.10.2021 19:50

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