Video: Хто з українських чиновників відмиває гроші через офшори? Факти тижня, 10.10

Скандалом неймовірного масштабу обернувся новий масштабний витік фінансових документів Pandora Papers щодо офшорів. Понад 650 журналістів-розслідувачів світу дослідили їх і відкрили таємні угоди та приховане майно сотень світових лідерів, політиків, бізнесменів. Не стала винятком і Україна. Про офшори яких українських чиновників дізналися на увесь світ - дивіться у сюжеті Андрія Бориса.