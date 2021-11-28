(Українська) Хто «злив» вагнергейт і затіяв держпереворот? Подробиці Зе-марафону. Факти тижня, 28.11

(Українська) Вижити у темряві. Де знайти електрику, якщо її вимкнули? Факти тижня, 28.11
(Українська) У бойовій готовності. Як готуються до вторгнення українські вояки? Факти тижня, 28.11
(Українська) Кремлівський план. Чи продумує Путін повномасштабну війну? Факти тижня, 28.11
(Українська) Легендарний мер. Чим запам’ятався Олександр Омельченко? Факти тижня, 28.11
(Українська) Ліки від Covid-19. Що винайшли проти страшного вірусу? Факти тижня, 28.11
(Українська) Нові карантинні правила. Чому не варто відтягувати другу дозу вакцини? Факти тижня, 28.11
Факти тижня – повний випуск – 21.11.2021
Таємниці Байконура. Як українські сталкери потрапили на найзакритіший космодром? Факти тижня, 21.11
Оксана Соколова дала интервью: о харассменте, угрозах и личной жизни
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал