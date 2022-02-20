Хук для Шуфрича та інші зашквари тижня. Факти тижня, 20.02

Політична дискусія на ток-шоу переросла у кулачні бої без правил. Скандальний депутат Ілля Ківа втік з України до Іспанії.

Депутати міської ради зібралися на позачергове засідання, щоб виділити гроші на тероборону. Але як виявилося, не всі вони вважають Росію ворогом.

Переможниця національного відбору Аліна Паш не заспіває в італійському Турині. Ці та інші зашквари — дивіться у сюжеті Фактів тижня від Катерини Павловської.