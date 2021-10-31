seach
ICTV - Разом краще

Video: Інтернет афери. Як шахраї видурюють ваші гроші? Факти тижня, 31.10

Як шахраї використовують наші страхи? Які найпоширеніші схеми аферистів та як себе від них захистити? Чому потрібно бути максимально обережним в інтернеті? Усі старі та нові схеми шахраїв - дивіться у сюжеті Олександра Візгіна.

Інтернет афери. Як шахраї видурюють ваші гроші? Факти тижня, 31.10
0 Комментировать

Як шахраї використовують наші страхи? Які найпоширеніші схеми аферистів та як себе від них захистити? Чому потрібно бути максимально обережним в інтернеті?

Усі старі та нові схеми шахраїв — дивіться у сюжеті Олександра Візгіна.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Інтернет афери. Як шахраї видурюють ваші гроші? Факти тижня, 31.10 / 31.10.2021 20:40
31.10.2021 20:40

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь