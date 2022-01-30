(Українська) Козирі української армії. Якою зброєю будемо відбиватись від Росії? Факти тижня, 30.01

(Українська) Стрілянина в центрі Києва. Розбірки біля СБУ та інші зашквари тижня. Факти тижня, 30.01
(Українська) Тисяча на ліки. Що ще можна купити за «коронавірусну» допомогу? Факти тижня, 30.01
(Українська) Боєздатний резерв. Як записатись в тероборону? Факти тижня, 30.01
(Українська) Ціна агресії. Скільки Україні коштує загроза війни? Факти тижня, 30.01
(Українська) Розстріл солдатів у Дніпрі. Чому строковик жорстоко вбив своїх товаришів? Факти тижня, 30.01
(Українська) Хто насправді допоможе Україні у випадку російського вторгнення? Факти тижня, 30.01
(Українська) Факти тижня – повний випуск – 23.01.2022
(Українська) Суперкари президентів. Чия автівка краще: Байдена чи Путіна? Факти тижня, 23.01
Оксана Соколова дала интервью: о харассменте, угрозах и личной жизни
«Факты недели» на ICTV открывают новый сезон: «Курс на будущее»
Телеведущая и руководитель проекта «Факти тижня. 100 хвилин» на ICTV Оксана Соколова получила награду «За заслуги перед Вооруженными силами Украины «
«Факты недели» ICTV запускают авторский YouTube-канал