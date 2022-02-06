Video: КрАЗи для армії. Ексклюзив з автогіганту в Кременчуці. Факти тижня, 06.02

Технічний парк нашого війська нещодавно поповнили новенькі машини. Кременчуцький автомобільний завод відвантажив для армії першу партію тягачів, які в майбутньому повинні замінити радянські вантажівки. КрАЗи розраховані для перевезення важкої військової техніки. Тут повно технічних новинок - автоматична коробка передач, клімат-контроль, унікальна гідролебідка. Більше про оновлення - дивіться у сюжеті Сергія Костежа.