Кремлівський план провалився. Яких дій чекати від Росії далі? Факти тижня, 14.03

Судячи з усього в Кремлі геть усе погано, якщо вони вирішили оживити політичний труп Януковича, який нещодавно прилітав у Білорусь.

Росія зовсім не розуміє реалії, які зараз відбуваються в Україні. Першочерговий план — так званий бліц-криг Кремля — не спрацював.

Які сценарії розвитку війни в Україні можуть бути далі — дивіться онлайн у сюжеті Павла Васильєва.